Die Partie wird geleitet von den Schiedsrichtern Miroslav Stolc und Loïc Ruprecht. Unterstützt werden sie von den Linesmen Valentin Meusy und Dominik Schlegel.
Bei den Rapperswil-Jona Lakers trägt Malte Strömwall den gelben Helm. Der Schwede hat bisher fünf Tore erzielt und zwei Assists geliefert. Beim EHC Biel-Bienne ist Marcus Sylvegard der beste Punktesammler. Der Landsmann von Strömwall hat zwei Tore und drei Assists auf dem Konto.
In den jüngsten Duellen zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem EHC Biel-Bienne hat sich ein klarer Trend zugunsten der Lakers abgezeichnet. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die Rapperswiler vier Spiele für sich entscheiden und damit ihre aufsteigende Form gegen die Seeländer eindrücklich unter Beweis stellen. Der letzte Sieg des EHC Biel datiert auf den 25. Oktober 2024, als die Bieler vor heimischem Publikum einen 3:1-Erfolg verbuchten. Seither dominieren wieder die Lakers das direkte Duell.
Nach einem Fehlstart mit drei Niederlagen und einem enttäuschenden Torverhältnis von 4:12, hat der EHC Biel zuletzt Moral bewiesen. Vier Punkte aus den letzten beiden Partien – deuten auf einen positiven Trend hin. Die Mannschaft zeigt Kämpferherz, eine klare Steigerung in der Defensivarbeit und beginnt, in engen Spielen wieder zu punkten. Trotzdem bleibt Luft nach oben, vor allem im Offensivspiel bei 10 Treffern aus fünf Spielen. Die kommenden Partien werden zeigen, ob Biel diesen positiven Trend stabilisieren kann – oder ob es nur ein kurzes Zwischenhoch bleibt.
Die Lakers präsentieren sich in der Frühphase der Saison insgesamt in guter Form. Mit vier Siegen aus sechs Spielen und einem imposanten Torverhältnis (besonders durch den 6:0-Erfolg zuletzt in Zug) zählen sie aktuell zu den gefährlicheren Teams der Liga. Schlüssel zum Erfolg sind das schnelle Umschaltspiel, der stabile Rückhalt im Tor und eine Mannschaft, die kollektiv stark agiert. Allerdings zeigt sich auch: Wenn das Forechecking nicht greift oder der Gegner physisch dominiert (wie Lausanne), tun sich die Lakers schwer. Mit dem aktuellen Trend und der Formkurve nach oben dürften die Lakers auch in den kommenden Spielen ein ernstzunehmender Gegner für jede Mannschaft in der National League sein.
Wenn sich die Teams vor dem Anpfiff gegenüberstehen, sind die Rollen klar verteilt – zumindest auf dem Papier. Die Rapperswil-Jona Lakers befinden sich in guter Verfassung. Mit 12 Punkten aus sechs Spielen haben sie einen ordentlichen Start in die Saison hingelegt. Platz fünf in der Tabelle ist für sie ein solides Polster. Es zeigt, dass sie nicht nur mithalten, sondern auch bereits erfolgreich Akzente gesetzt haben. Sowohl defensiv als auch offensiv scheint das Team momentan stabil genug, um in vielen Partien Punkte zu holen. Im Kontrast dazu steht der EHC Biel: Nach fünf Spielen konnte man bislang nur 4 Punkte sammeln und rangiert damit nur auf Platz 12. Die Bilanz weist also Defizite auf – sei es in der Chancenverwertung, in der Konstanz und teils auch in der Defensive. Biel wird sich im nächsten Spiel steigern müssen, wenn man nicht den Anschluss an die oberen Plätze verlieren will.
Guten Abend und herzlich willkommen zum 7. Spieltag der National League und dem Spiel zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem EHC Biel-Bienne. Spielbeginn in der St.Galler Kantonalbank Arena ist um 19:45 Uhr und hier bist du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
6
17
18
2
Genève-Servette HC
6
-5
13
3
Lausanne HC
6
17
12
4
ZSC Lions
6
9
12
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
7
12
6
EV Zug
6
-1
11
7
HC Fribourg-Gottéron
6
4
10
8
SCL Tigers
6
-5
8
9
EHC Kloten
6
-4
6
10
SC Bern
5
-5
5
11
HC Lugano
6
-7
5
12
EHC Biel
5
-6
4
13
HC Ambri-Piotta
6
-9
4
14
HC Ajoie
6
-12
3