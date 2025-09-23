Ausgangslage

Wenn sich die Teams vor dem Anpfiff gegenüberstehen, sind die Rollen klar verteilt – zumindest auf dem Papier. Die Rapperswil-Jona Lakers befinden sich in guter Verfassung. Mit 12 Punkten aus sechs Spielen haben sie einen ordentlichen Start in die Saison hingelegt. Platz fünf in der Tabelle ist für sie ein solides Polster. Es zeigt, dass sie nicht nur mithalten, sondern auch bereits erfolgreich Akzente gesetzt haben. Sowohl defensiv als auch offensiv scheint das Team momentan stabil genug, um in vielen Partien Punkte zu holen. Im Kontrast dazu steht der EHC Biel: Nach fünf Spielen konnte man bislang nur 4 Punkte sammeln und rangiert damit nur auf Platz 12. Die Bilanz weist also Defizite auf – sei es in der Chancenverwertung, in der Konstanz und teils auch in der Defensive. Biel wird sich im nächsten Spiel steigern müssen, wenn man nicht den Anschluss an die oberen Plätze verlieren will.



