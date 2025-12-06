DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
SC Bern
SC Bern
Ab 19:45 Uhr
Vs
SCL Tigers
SCL Tigers
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
SC Bern - SCL Tigers

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
31
48
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
31
21
56
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
31
-3
52
5
HC Lugano
HC Lugano
29
19
50
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
31
-8
50
7
EV Zug
EV Zug
29
1
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
30
14
46
9
SCL Tigers
SCL Tigers
30
-1
39
10
EHC Biel
EHC Biel
30
-9
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
12
SC Bern
SC Bern
29
-13
33
13
EHC Kloten
EHC Kloten
29
-23
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
30
-46
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers