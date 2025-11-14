DE
SC Bern
SC Bern
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
National League
SC Bern - SC Rapperswil-Jona Lakers

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
23
-7
39
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
6
EV Zug
EV Zug
21
6
37
7
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Biel
EHC Biel
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
