Nach äusserst schwierigem Saisonstart, bei dem schon langsam das Mannschaftsgefüge in Frage gestellt wurde, kommen die Tessiner immer besser in die Saison. Mit back-to-back 5:1 Siegen gegen Titelkandidaten Lausanne und ZSC blickt der HCL auf eine erfolgreiche Woche zurück und will nun mit Bern auch ein Team aus der näheren Tabellenregion aus der Halle fegen. Ausschlaggebend bei Lugano wird die Teamleistung sein. Die Bianconeri konnten in ihren letzten zwei Siegen vor allem auch durch Treffer von 4.-Linienspielern wie Aleksi Peltonen und Giovanni Morini profitieren, was in den jeweiligen Spielen auch mit viel Eiszeit belohnt wurde. Diese Ausgewogenheit macht bei Lugano momentan den Unterschied aus und könnte auch in der heutigen Partie wieder der Schlüssel zum Erfolg sein.
Nach den knappen Niederlagen gegen Genf und Lausanne am letzten Wochenende konnten die Mutzen gegen Ambri endlich wieder in die Siegerspur zurückfinden. Das andere Tessiner Team wurde gleich mit 0:5 aus der eigenen Arena gefegt und man ist gespannt, ob die Berner das Momentum aus dieser Partie mitnehmen können. Schlüsselfigur wird auch heute wahrscheinlich Emil Bemström sein. Seit seinem CHL-Hattrick gegen die Belfast Giants vor zwei Wochen dreht der Schwede langsam auf und kann auf einen leistungsmässig gelungenen Oktober zurückblicken.
Die letzten 5 Spiele zeigen sich ausgeglichen. Bern konnte zwar die letzten zwei gewinnen, zuvor gab es aber drei Siege in Folge für den HCL. Das letzte Spiel gewannen die Mutzen am 23. September in Lugano mit 0:3.
In einer weiteren Vollrunde der National League treffen heute mit Bern und Lugano zwei Teams aufeinander, bei denen die Formkurve steil nach oben zeigt. Beide Mannschaften konnten am letzten Spieltag am Dienstag gleich 5 Tore erzielen und Lugano konnte mit Meister ZSC einen Titelkandidaten in die Schranken weisen. Im heutigen Direktduell gehts um mehr als nur der Aufrechterhaltung der Formkurve, sind die beiden Teams durch ihre verkorksten Saisonstarts noch tief im Keller der Liga anzutreffen. Vor allem Bern muss heute unbedingt Punkten, um wieder etwas Boden auf die Play-in und Play-off Plätze gutmachen zu können. Ein Sieg Luganos hingegen würde den Tessinern gegenüber dem SCB bereits ein kleines Polster bescheren.
Herzlich willkommen zur Partie in der National League zwischen dem SC Bern und dem HC Lugano. Das Spiel steigt um 19:45 in der PostFinance Arena in Bern. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
17
33
46
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
EV Zug
18
3
31
5
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
6
Genève-Servette HC
17
-14
30
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Biel
16
0
20
12
SC Bern
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
18
-31
8