Formstand HC Lugano

Nach äusserst schwierigem Saisonstart, bei dem schon langsam das Mannschaftsgefüge in Frage gestellt wurde, kommen die Tessiner immer besser in die Saison. Mit back-to-back 5:1 Siegen gegen Titelkandidaten Lausanne und ZSC blickt der HCL auf eine erfolgreiche Woche zurück und will nun mit Bern auch ein Team aus der näheren Tabellenregion aus der Halle fegen. Ausschlaggebend bei Lugano wird die Teamleistung sein. Die Bianconeri konnten in ihren letzten zwei Siegen vor allem auch durch Treffer von 4.-Linienspielern wie Aleksi Peltonen und Giovanni Morini profitieren, was in den jeweiligen Spielen auch mit viel Eiszeit belohnt wurde. Diese Ausgewogenheit macht bei Lugano momentan den Unterschied aus und könnte auch in der heutigen Partie wieder der Schlüssel zum Erfolg sein.