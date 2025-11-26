DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Lausanne HC - SCL Tigers (26.11.2025)
Zum Eishockey-Kalender
Lausanne HC
Ab 19:45 Uhr
Vs
SCL Tigers
Live schauen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
28
23
50
3
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zug
26
2
43
8
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
26
-1
34
11
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
SCL Tigers
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
SCL Tigers
National League