DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
Lausanne HC
Lausanne HC
Ab 19:45 Uhr
Vs
SCL Tigers
SCL Tigers
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
28
23
50
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zug
EV Zug
26
2
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
Lausanne HC
SCL Tigers
SCL Tigers
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        National League
        National League