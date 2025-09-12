Von den letzten 5 Duellen gingen jeweils zwei an die Tessiner und drei an die Zuger. Zuletzt gab es im Januar ein 7:4 Spektakel, welches die Zentralschweizer für sich entscheiden konnten.
Für die Zuger wars ein Start nach Mass. Am Dienstag gegen den SCB konnten die Zentralschweizer bereits ihren ersten Saisonsieg einfahren und bezwangen die Berner durch ein Doppelpack von Andreas Wingerli und einem Tor von Captain Kovar. Sollten die Alteingesessenen wieder einen solchen Sahnetag erwischen, könnte es für den HCL schwierig werden.
Für die Bianconeri verlief der Saisonstart nicht wie erwünscht, mussten sie sich in einem knappen Spiel gegen Playoffanwärter Fribourg-Gottéron mit 3:2 geschlagen geben. Mit dem EVZ kommt nun bereits der nächste Hochkaräter. Es wird sich zeigen, ob sich Lugano in diesem Jahr mit den Topteams der National League messen kann. Von den Neueinkäufen fand sich bislang im Startspiel bloss Mike Sgarbossa mit einem Assist wieder.
Am zweiten Spieltag der diesjährigen National League Saison kommts in der Resega zum ersten Härtetest für den EVZ. Nach dem sanften Einstieg gegen Dauerschlusslicht Ajoie gehts für die Zuger heute gegen ein Lugano, welches während der Offseason ordentlich aufgerüstet hat. Spieler wie Connor Carrick, Rasmus Kupari und Mike Sgarbossa sollen endlich wieder bessere Zeiten im Tessin einläuten und die misslungenen letzten paar Saisons vergessen machen. Auch die Mannschaft aus der Zentralschweiz ist während des Sommers nicht untätig geblieben: Mit Dominik Kubalik konnte einer der besten Skorer der letzten Saison verpflichtet werden und mit Tomas Tatar kommt geballte NHL-Power an den Zugersee. Einzig in der Defensive gibt es bei den Zugern einige Fragezeichen. Sie konnten sich zwar ebenfalls die Dienste von David Sklenicka von Lausanne sichern, der Powerplay-Spezialist ist jedoch ebenfalls eher für seine Offensivstärke bekannt. Die Zuger werden sich in dieser Saison wahrscheinlich einmal mehr auf den Titan im Tor - Leonardo Genoni - verlassen müssen, der jedoch in den letzten beiden Spielzeiten jeweils einige Spiele durch Verletzungen aussetzen musste.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen dem HC Lugano und dem EV Zug. Die Partie steigt um 19:45 in der Resega in Lugano. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
2
6
6
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
3
EV Zug
1
3
3
4
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Kloten
1
-1
0
10
HC Ajoie
1
-2
0
11
Lausanne HC
1
-3
0
11
SC Bern
1
-3
0
13
SCL Tigers
1
-4
0
14
EHC Biel
2
-4
0