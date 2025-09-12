Ausgangslage

Am zweiten Spieltag der diesjährigen National League Saison kommts in der Resega zum ersten Härtetest für den EVZ. Nach dem sanften Einstieg gegen Dauerschlusslicht Ajoie gehts für die Zuger heute gegen ein Lugano, welches während der Offseason ordentlich aufgerüstet hat. Spieler wie Connor Carrick, Rasmus Kupari und Mike Sgarbossa sollen endlich wieder bessere Zeiten im Tessin einläuten und die misslungenen letzten paar Saisons vergessen machen. Auch die Mannschaft aus der Zentralschweiz ist während des Sommers nicht untätig geblieben: Mit Dominik Kubalik konnte einer der besten Skorer der letzten Saison verpflichtet werden und mit Tomas Tatar kommt geballte NHL-Power an den Zugersee. Einzig in der Defensive gibt es bei den Zugern einige Fragezeichen. Sie konnten sich zwar ebenfalls die Dienste von David Sklenicka von Lausanne sichern, der Powerplay-Spezialist ist jedoch ebenfalls eher für seine Offensivstärke bekannt. Die Zuger werden sich in dieser Saison wahrscheinlich einmal mehr auf den Titan im Tor - Leonardo Genoni - verlassen müssen, der jedoch in den letzten beiden Spielzeiten jeweils einige Spiele durch Verletzungen aussetzen musste.