HC Lugano
HC Lugano
Ab 19:45 Uhr
Vs
EHC Kloten
EHC Kloten
National League
HC Lugano - EHC Kloten

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
31
-8
50
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
10
EHC Biel
EHC Biel
29
-10
36
11
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
12
SC Bern
SC Bern
29
-13
33
13
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
