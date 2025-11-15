DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: HC Lugano - EHC Biel (15.11.2025)
HC Lugano
Ab 19:45 Uhr
Vs
EHC Biel
National League
HC Lugano - EHC Biel
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
24
19
42
3
HC Fribourg-Gottéron
23
17
41
4
EV Zug
22
8
40
5
ZSC Lions
23
19
40
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
23
-5
40
7
Genève-Servette HC
23
-7
39
8
HC Lugano
23
10
37
9
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Biel
22
-2
27
11
EHC Kloten
23
-13
27
12
SC Bern
22
-11
25
13
HC Ambri-Piotta
23
-25
25
14
HC Ajoie
23
-38
12
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
