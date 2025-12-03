DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: HC Fribourg-Gottéron - SC Rapperswil-Jona Lakers (03.12.2025)
Zum Eishockey-Kalender
HC Fribourg-Gottéron
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Rapperswil-Jona Lakers
Live schauen bei
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
National League
HC Fribourg-Gottéron - SC Rapperswil-Jona Lakers
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
SC Rapperswil-Jona Lakers
National League
