HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
National League
HC Fribourg-Gottéron - SC Rapperswil-Jona Lakers

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
