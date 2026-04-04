Servette-Schreck Bertschy lanciert die Serie

Gottéron entscheidet Spiel 1 des Halbfinals gegen Servette mit 3:1 für sich. Die BBB-Linie gewinnt dabei das Duell gegen die Genfer Super-Finnen.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Nach der rassigen, rasanten Genfersee-Serie zwischen Servette und Lausanne geht es im Romand-Halbfinal weit bedächtiger los. Das Derby zwischen Fribourgern und Genfern wird auch weniger heiss gegessen und im Gegensatz zu den Waadtländern hat Gottéron die Grenat in dieser Saison auch nie mit einem 11:0 gedemütigt.

So beginnt das Peltonen-Team auch nicht mit einem Check-Gewitter wie noch zum Viertelfinal-Auftakt. Fribourg hat so zunächst mehr Spielanteile und durch die schwedische Thurgau-Leihgabe Ljunggren, der den verletzten Rau ersetzt, die erste Tormöglichkeit. Ansonsten sind Chancen eine Rarität. Die beste vergibt Servette-Finne Manninen nach einem Fehler von Johnson.

Biasca trifft auch im zweiten Spiel nach dem Comeback

Nach der ersten Pause nimmt das Spiel Fahrt auf. Verantwortlich dafür sind die Genfer Super-Finnen. Puljujärvi erzielt sein fünftes Playoff-Tor, als er nach einem Schuss von Saarijärvi abstauben kann, nachdem Topskorer Granlund das Spiel geduldig verlagert hat.

Während die fulminanten Finnen ihre Stärken in der Offensive haben, liegt ihnen das Verteidigen weit weniger. Und genau dies nutzt die BBB-Linie der Fribourger zum Ausgleich. Topskorer Borgström setzt sich ab, legt auf Bertschy zurück. Der Nati-Stürmer zieht ab und Biasca ist beim Abpraller flinker als Ex-Gottéron-Verteidiger Sutter und trifft. Der ehemalige EVZ-Stürmer hatte schon am Mittwoch im entscheidenden siebten Spiel gegen die SCRJ Lakers bei seinem Comeback getroffen.

Just als die Genfer Finnen im 3. Drittel Druck machen, kann Verteidiger Karrer an der offensiven blauen Linie den Puck nicht kontrollieren. Bertschy zieht davon und verlädt Charlin eiskalt. Die Entscheidung. Bertschy war bereits in der Quali mit sieben Punkten aus den vier Direktduellen der Servette-Schreck gewesen. Die BBB-Linie behält die Oberhand im Duell gegen die Finnen-Combo und lanciert damit die Serie.

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Tore: 22. Puljujärvi (Saarijärvi, Granlund) 0:1. 26. Biasca (Bertschy, Borgström) 1:1. 49. Bertschy 2:1. 58. Marchon (De la Rose, Jecker) 3:1 (ins leere Tor).

0:52 «Das ist uns gut gelungen»: Gottéron-Biasca spricht über Startsieg gegen Servette