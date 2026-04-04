Servette-Schreck Bertschy lanciert die Serie

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HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Beendet
3:1
(0:0 | 1:1 | 2:0)
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Biasca 26'
Bertschy 49'
Marchon 58'
Puljujärvi 22'
Nach Karrer-Bock – Bertschy vernascht Goalie Charlin
3:35
Fribourg – Genf 3:1:Nach Karrer-Bock – Bertschy vernascht Goalie Charlin
04.04.2026, 19:41 Uhr

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04.04.2026, 22:34 Uhr

Verabschiedung

Vielen Dank fürs Mitlesen und noch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal!

04.04.2026, 22:31 Uhr

So geht es weiter

Fribourg-Gottéron gewinnt hier also das erste Spiel dieser Halbfinal-Serie und legt somit vor. Somit steht es in der Serie zwischen Fribourg und Genève-Servette 1:0. Weiter geht es bereits am Ostermontag in Genf. Das Spiel beginnt auch da um 20:00 Uhr.

04.04.2026, 22:23 Uhr

Fazit Spielende

Im dritten Drittel war es diesmal Genf, das besser aus der Pause kam und direkt versuchte das Heimteam unter Druck zu setzen. So kam es auch gleich zu zwei Überzahlsituationen für Genf, die jedoch beide ungenutzt blieben. Servette zeigte an sich ein gutes Powerplay es fehlte jedoch etwas der Zug zum Tor. Zudem verteidigte Fribourg, inklusive Berra, das eigene Tor auch sehr gut. Nur wenige Zeigerumdrehungen nach dem Powerplay unterläuft dann Karrer ein Fehler an der blauen Linie und Bertschy kann Charlin im Eins-gegen-Eins bezwingen. Auch in der Folge drückte Gottéron weiter und kam zu guten Abschlüssen. In der Schlussphase konnte dann Marchon das Spiel zugunsten der Heimmannschaft entscheiden und so den wichtigen ersten Sieg einfahren. Kurz nachdem Charlin sein Tor zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen hatte, kann sich Fribourg befreien und Marchon entwischen. In der Summe geht dieser Sieg für Fribourg auch absolut in Ordnung, Genf hat es vor allem in Überzahl verpasst das Spiel in andere Bahnen zu lenken.

04.04.2026, 22:23 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (3:1).

04.04.2026, 22:21 Uhr

60. Minute: Time Out GSHC

Peltonen nimmt hier 17 Sekunden vor Schluss noch sein Time Out.

04.04.2026, 22:19 Uhr

60. Minute

Fribourg scheitert noch zweimal mit dem Versuch das leere Tor aus grosser Distanz zu treffen.

04.04.2026, 22:17 Uhr
Tor
Tor

58. Minute: Tooor für HC Fribourg-Gottéron zum 3:1. N.Marchon trifft ins leere Tor.

Nachdem die Spieler an der Bande in der Zone von Fribourg um die Scheibe kämpfen, können sich die Gottéron-Spieler befreien. De la Rose lanciert Marchon, der die Scheibe an Granlund vorbei legt und dann loszieht. Die Genfer kommen nicht mehr hintennach und so trifft Marchon zur Vorentscheidung.

04.04.2026, 22:16 Uhr

58. Minute

Charlin hat das Tor hier verlassen.

04.04.2026, 22:14 Uhr

57. Minute

Biasca konnte da beinahe entwischen, Puljujärvi kann ihn von hinten aber gerade noch stören. Starkes Zurückarbeiten des Finnen.

04.04.2026, 22:10 Uhr

56. Minute

Streule ist bereits wieder zurück.

Fribourg legt vor
Servette-Schreck Bertschy lanciert die Serie

Gottéron entscheidet Spiel 1 des Halbfinals gegen Servette mit 3:1 für sich. Die BBB-Linie gewinnt dabei das Duell gegen die Genfer Super-Finnen.
Publiziert: 04.04.2026 um 22:38 Uhr
|
Aktualisiert: 05.04.2026 um 00:11 Uhr
1/7
Beim Game-Winner vernascht Gottérons Bertschy Servette-Goalie Charlin gekonnt.
Foto: keystone-sda.ch
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Nach der rassigen, rasanten Genfersee-Serie zwischen Servette und Lausanne geht es im Romand-Halbfinal weit bedächtiger los. Das Derby zwischen Fribourgern und Genfern wird auch weniger heiss gegessen und im Gegensatz zu den Waadtländern hat Gottéron die Grenat in dieser Saison auch nie mit einem 11:0 gedemütigt.

So beginnt das Peltonen-Team auch nicht mit einem Check-Gewitter wie noch zum Viertelfinal-Auftakt. Fribourg hat so zunächst mehr Spielanteile und durch die schwedische Thurgau-Leihgabe Ljunggren, der den verletzten Rau ersetzt, die erste Tormöglichkeit. Ansonsten sind Chancen eine Rarität. Die beste vergibt Servette-Finne Manninen nach einem Fehler von Johnson.

Biasca trifft auch im zweiten Spiel nach dem Comeback

Nach der ersten Pause nimmt das Spiel Fahrt auf. Verantwortlich dafür sind die Genfer Super-Finnen. Puljujärvi erzielt sein fünftes Playoff-Tor, als er nach einem Schuss von Saarijärvi abstauben kann, nachdem Topskorer Granlund das Spiel geduldig verlagert hat.

Während die fulminanten Finnen ihre Stärken in der Offensive haben, liegt ihnen das Verteidigen weit weniger. Und genau dies nutzt die BBB-Linie der Fribourger zum Ausgleich. Topskorer Borgström setzt sich ab, legt auf Bertschy zurück. Der Nati-Stürmer zieht ab und Biasca ist beim Abpraller flinker als Ex-Gottéron-Verteidiger Sutter und trifft. Der ehemalige EVZ-Stürmer hatte schon am Mittwoch im entscheidenden siebten Spiel gegen die SCRJ Lakers bei seinem Comeback getroffen.

Just als die Genfer Finnen im 3. Drittel Druck machen, kann Verteidiger Karrer an der offensiven blauen Linie den Puck nicht kontrollieren. Bertschy zieht davon und verlädt Charlin eiskalt. Die Entscheidung. Bertschy war bereits in der Quali mit sieben Punkten aus den vier Direktduellen der Servette-Schreck gewesen. Die BBB-Linie behält die Oberhand im Duell gegen die Finnen-Combo und lanciert damit die Serie.

Fans: 9372.
Tore: 22. Puljujärvi (Saarijärvi, Granlund) 0:1. 26. Biasca (Bertschy, Borgström) 1:1. 49. Bertschy 2:1. 58. Marchon (De la Rose, Jecker) 3:1 (ins leere Tor).

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Samstag
04. April 2026 um 20:00 Uhr
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