HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Ab 19:45 Uhr
Vs
EHC Biel
EHC Biel
National League
HC Fribourg-Gottéron - EHC Biel

Direktduelle

In der langen Geschichte beider Clubs hat Fribourg traditionell die klar bessere Bilanz. In 97 Spielen gab es ganze 60 Siege bei einem Torverhältnis von 303:230. Auch in der laufenden Saison steht es 2:1 für den HCFG in den Direktduellen. Wir dürfen uns auf ein intensives Duell freuen, in dem die Heimstärke für Fribourg sprechen dürfte. Können die Seeländer ihre Bilanz heute aufpolieren?

Formstand EHC Biel-Bienne

Biel spielt momentan sehr wechselhaft. Die Seeländer gewannen fünf der letzten zehn Spiele und kämpfen um den Anschluss an die Playoff-Ränge. Den Sieg gegen die Ambri-Piotta vom Donnerstag erreichten sie erst nach Verlängerung. Das Team von Coach Wilander zeigt auch gegen starke Gegner gute Phasen, ist defensiv aber anfällig, haben doch nur Ajoie und Ambri-Piotta am Ende der Tabelle noch mehr Gegentore kassiert.

Formstand HC Fribourg-Gottéron

Fribourg agiert derzeit extrem formstark: Die Drachen haben acht ihrer letzten zehn Partien gewonnen und festigen so Platz 2 in der Tabelle. Diese Erfolgsserie spiegelt die Konstanz der Mannschaft wider, die auch defensiv sehr stabil steht – nur 94 nach 40 Spielen können sich sehen lassen. Auch Offensiv steht nur der Leader besser da – Trainer Roger Rönnberg kann damit weiter auf eine selbstbewusste Truppe setzen.

Ausgangslage

Fribourg geht als Tabellenzweiter ins Heimspiel, die Drachen haben 74 Punkte nach 40 Runden und befinden sich mit 8 Siegen in den letzten 10 Partien in einer bestechenden Form. Biel belegt nur Rang 11 mit 51 Punkten und konnte fünf der letzten zehn Spiele gewinnen. Im jüngsten Spiel vor einer Woche feierte Fribourg einen klaren 4:0-Auswärtssieg bei Lausanne (Tore: Biasca, De la Rose, Walser, Streule), während Biel zuhause 3:2 n.V. gegen Ambri gewann (Tore: Kneubuehler, Cajka, Hultström). Uns erwartet also eine Partie mit klaren Vorzeichen: Gottéron möchte seinen Spitzenplatz zementieren und dem HCD vielleicht noch gefährlich werden, die Bieler kämpfen derweil um die Teilnahme an den Pre-Playoffs.

Begrüssung

Herzlich Willkommen zum Spiel der 41. Runde der National League Saison 2025/2026 mit der Partie zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und dem EHC Biel-Bienne aus der BCF Arena! Alle Tore, Highlights, Aktionen und Spieldetails gibt es hier live im Ticker. Um 19:45 Uhr geht es los mit dem ersten Drittel – hier kannst du live dabei sein!

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
42
7
73
4
HC Lugano
HC Lugano
40
30
72
5
Lausanne HC
Lausanne HC
42
20
70
6
ZSC Lions
ZSC Lions
40
23
69
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
40
-10
62
8
EV Zug
EV Zug
40
-12
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
41
6
58
10
SC Bern
SC Bern
40
-14
51
11
EHC Biel
EHC Biel
40
-15
51
12
EHC Kloten
EHC Kloten
40
-21
47
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
40
-37
46
14
HC Ajoie
HC Ajoie
41
-58
34
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
