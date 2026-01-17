Ausgangslage

Fribourg geht als Tabellenzweiter ins Heimspiel, die Drachen haben 74 Punkte nach 40 Runden und befinden sich mit 8 Siegen in den letzten 10 Partien in einer bestechenden Form. Biel belegt nur Rang 11 mit 51 Punkten und konnte fünf der letzten zehn Spiele gewinnen. Im jüngsten Spiel vor einer Woche feierte Fribourg einen klaren 4:0-Auswärtssieg bei Lausanne (Tore: Biasca, De la Rose, Walser, Streule), während Biel zuhause 3:2 n.V. gegen Ambri gewann (Tore: Kneubuehler, Cajka, Hultström). Uns erwartet also eine Partie mit klaren Vorzeichen: Gottéron möchte seinen Spitzenplatz zementieren und dem HCD vielleicht noch gefährlich werden, die Bieler kämpfen derweil um die Teilnahme an den Pre-Playoffs.