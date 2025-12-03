Ausgangslage

Spitzenkampf 2.0 im Bündnerland! Im Rematch vom letzten Samstag stehen sich die beiden Kontrahenten aus den gegenüberliegenden Ecken der Schweiz bereits wieder gegenüber. Mit 11 Punkten Vorsprung sitzen die Davoser absolut unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. Die Bündner legen bislang eine erstaunliche Konstanz an den Tag, vor allem das 8:0 aus letzter Woche gegen Ajoie zeigte einmal mehr, dass sich die Bündner in dieser Saison wohl keine Blösse geben wollen. Das Kryptonit gegen die Supermannschaft aus dem Bündnerland scheint in dieser Saison aber aus der Calvinstadt zu kommen. 2 der 3 bisherigen Duelle gingen zugunsten der Grenats aus, wobei es im zweiten Spiel in Genf gleich eine 7:0 Klatsche für den HCD gab. Gibts heute erstmals einen Auswärtssieg in diesem Duell?