HC Davos
HC Davos
Ab 19:45 Uhr
Vs
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
HC Davos - Genève-Servette HC

02.12.2025, 18:24 Uhr

Formstand Davos

Nach einer kurzen Baisse, welche von vielen defensiven Ausfällen durchzogen war, finden die Davoser langsam zu ihrer Frühform zurück. Ajoie wurde letzte Woche gleich mit 8:0 abgefertigt und gerade der letztjährige Topscorer Adam Tambellini liess seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Spielen wiedereinmal aufblitzen. Das letzte Spiel gegen Genf wurde nur knapp verloren und kann mit dem späten Comeback von einem 2:0-Rückstand fast schon als Erfolg gewertet werden.

02.12.2025, 18:19 Uhr

Head 2 Head

Die Bilanz zwischen den beiden Teams ist äusserst ausgeglichen. Von den letzten fünf Spielen gingen drei an den HCD und zwei an Servette. Dabei waren bis auf das 7:0 früher in dieser Saison alle Siege hauchdünn: Alle vier anderen Spiele wurden nur durch ein Tor unterschied entschieden, wobei drei in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen.

02.12.2025, 18:06 Uhr

Ausgangslage

Spitzenkampf 2.0 im Bündnerland! Im Rematch vom letzten Samstag stehen sich die beiden Kontrahenten aus den gegenüberliegenden Ecken der Schweiz bereits wieder gegenüber. Mit 11 Punkten Vorsprung sitzen die Davoser absolut unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz. Die Bündner legen bislang eine erstaunliche Konstanz an den Tag, vor allem das 8:0 aus letzter Woche gegen Ajoie zeigte einmal mehr, dass sich die Bündner in dieser Saison wohl keine Blösse geben wollen. Das Kryptonit gegen die Supermannschaft aus dem Bündnerland scheint in dieser Saison aber aus der Calvinstadt zu kommen. 2 der 3 bisherigen Duelle gingen zugunsten der Grenats aus, wobei es im zweiten Spiel in Genf gleich eine 7:0 Klatsche für den HCD gab. Gibts heute erstmals einen Auswärtssieg in diesem Duell?

02.12.2025, 18:05 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur Partie in der National League zwischen dem HC Davos und dem Genèvee-Servette HC. Das Spiel steigt um 19:45 in der ZondaCrypto Arena in Davos. Hier bist Du live dabei!

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
