DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Ab 19:45 Uhr
Vs
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
HC Ambri-Piotta - Genève-Servette HC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
30
-5
50
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zug
EV Zug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
EHC Biel
29
-10
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
SC Bern
SC Bern
29
-13
33
13
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        National League
        National League