Ausgangslage

Mit Genf und Zürich spielen heute zwei Teams gegeneinander, welche den Tritt in dieser Saison irgendwie noch nicht richtig gefunden haben. Die Genfer, angetrieben von vielen namhaften Zugängen in der Off-Season, entzücken zuweilen mit ansehnlichem Offensivhockey, mussten aber auch gegen eher kleinere Gegner bereits mehrere absolute Klatschen hinnehmen, Es fehlt an Konstanz, was im Hockey spätestens in den Play-offs fatal sein kann. Beim amtierenden Meister ZSC siehts nur minder besser aus. Auch die Zürcher hatten bislang ihre Probleme, zwar nicht mit Auflösungserscheinungen, aber mit dem nötigen Siegeswillen. Nach dem zweiten Meistertitel in Folge scheint den Löwen manchmal etwas der nötige Antrieb zu fehlen und so kommen so bislang eher schlecht als recht durch diese Saison. Immerhin: Zuletzt gabs wieder ein wenig Aufwind und auch der Trainersitz von Marco Bayer scheint sich wieder ein wenig abgekühlt zu haben.