Ab 19:45 Uhr
Vs
National League
Genève-Servette HC - ZSC Lions

19.11.2025, 07:48 Uhr

Ausgangslage

Mit Genf und Zürich spielen heute zwei Teams gegeneinander, welche den Tritt in dieser Saison irgendwie noch nicht richtig gefunden haben. Die Genfer, angetrieben von vielen namhaften Zugängen in der Off-Season, entzücken zuweilen mit ansehnlichem Offensivhockey, mussten aber auch gegen eher kleinere Gegner bereits mehrere absolute Klatschen hinnehmen, Es fehlt an Konstanz, was im Hockey spätestens in den Play-offs fatal sein kann. Beim amtierenden Meister ZSC siehts nur minder besser aus. Auch die Zürcher hatten bislang ihre Probleme, zwar nicht mit Auflösungserscheinungen, aber mit dem nötigen Siegeswillen. Nach dem zweiten Meistertitel in Folge scheint den Löwen manchmal etwas der nötige Antrieb zu fehlen und so kommen so bislang eher schlecht als recht durch diese Saison. Immerhin: Zuletzt gabs wieder ein wenig Aufwind und auch der Trainersitz von Marco Bayer scheint sich wieder ein wenig abgekühlt zu haben.

19.11.2025, 07:47 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen dem Genève-Servette HC und den ZSC Lions. Das Duell steigt um 19:45 in der Les Vernets. Hier bist du Live dabei!

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
25
34
58
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
Lausanne HC
26
19
44
4
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
25
-6
42
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
25
-7
42
7
ZSC Lions
ZSC Lions
25
17
41
8
EV Zug
EV Zug
24
3
40
9
EHC Biel
EHC Biel
25
-6
32
10
SCL Tigers
SCL Tigers
25
-6
31
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
25
-21
31
12
EHC Kloten
EHC Kloten
25
-12
31
13
SC Bern
SC Bern
24
-12
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
26
-36
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
