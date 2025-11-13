DE
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Ab 20:00 Uhr
Vs
SCL Tigers
SCL Tigers
National League
Genève-Servette HC - SCL Tigers

10.11.2025, 07:49 Uhr

Head 2 Head

Die Bilanz spricht klar für die Genfer. Aus den den letzten 5 Spielen konnte Genf 4 gewinnen. Zuletzt gab es am 30. September ein 3:4 zugunsten der Romands.

10.11.2025, 07:45 Uhr

Vertragsverlängerung

Giancarlo Chanton wird den Grenats noch 3 weitere Jahre treu bleiben. Der Youngster, der in dieser Saison bislang eine wichtige Rolle in der Defensive übernehmen konnte, verlängert seinen laufenden Vertrag um 3 Jahre bis 2029.

10.11.2025, 07:38 Uhr

Ausgangslage

Nach einer weniger erfolgreichen Natipause gehts diese Woche in der heimischen Liga wieder voll los. Während die Tigers bereits gestern ihr erstes Spiel gegen Lugano hatten, geben die Genfer heute ihr Comeback. Für Genf war die Pause sehr willkommen, hatten sie zuletzt doch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Rutta, Chanton, Pouliot und Bozon laborierten alle an mehr oder weniger schlimmen Blessuren, welche sie in den letzten 10 Tagen hoffentlich auskurieren konnten. Tabellenmässig siehts bei beiden Teams ähnlich aus: Beide kämpfen im Strichkampf um Play-off, bzw. Play-in Plätze, wobei natürlich jeder Sieg gold wert sein kann.

10.11.2025, 07:37 Uhr
10.11.2025, 07:36 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen dem Genève-Servette HC und den SCL Tigers. Spielbeginn ist um 19:45 in der Patinoire Les Vernets. Hier bist Du live dabei!

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
22
15
38
5
EV Zug
EV Zug
21
6
37
6
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
22
-9
36
8
HC Lugano
HC Lugano
22
9
34
9
SCL Tigers
SCL Tigers
22
-2
30
10
EHC Biel
EHC Biel
21
0
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
22
-37
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
