Die Bilanz spricht klar für die Genfer. Aus den den letzten 5 Spielen konnte Genf 4 gewinnen. Zuletzt gab es am 30. September ein 3:4 zugunsten der Romands.
Giancarlo Chanton wird den Grenats noch 3 weitere Jahre treu bleiben. Der Youngster, der in dieser Saison bislang eine wichtige Rolle in der Defensive übernehmen konnte, verlängert seinen laufenden Vertrag um 3 Jahre bis 2029.
Nach einer weniger erfolgreichen Natipause gehts diese Woche in der heimischen Liga wieder voll los. Während die Tigers bereits gestern ihr erstes Spiel gegen Lugano hatten, geben die Genfer heute ihr Comeback. Für Genf war die Pause sehr willkommen, hatten sie zuletzt doch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Rutta, Chanton, Pouliot und Bozon laborierten alle an mehr oder weniger schlimmen Blessuren, welche sie in den letzten 10 Tagen hoffentlich auskurieren konnten. Tabellenmässig siehts bei beiden Teams ähnlich aus: Beide kämpfen im Strichkampf um Play-off, bzw. Play-in Plätze, wobei natürlich jeder Sieg gold wert sein kann.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen dem Genève-Servette HC und den SCL Tigers. Spielbeginn ist um 19:45 in der Patinoire Les Vernets. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
22
34
55
2
22
-2
40
3
23
18
40
4
22
15
38
5
21
6
37
6
22
17
37
7
22
-9
36
8
22
9
34
9
22
-2
30
10
21
0
27
11
22
-12
27
12
22
-23
25
13
21
-14
22
14
22
-37
11