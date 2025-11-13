Ausgangslage

Nach einer weniger erfolgreichen Natipause gehts diese Woche in der heimischen Liga wieder voll los. Während die Tigers bereits gestern ihr erstes Spiel gegen Lugano hatten, geben die Genfer heute ihr Comeback. Für Genf war die Pause sehr willkommen, hatten sie zuletzt doch mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Rutta, Chanton, Pouliot und Bozon laborierten alle an mehr oder weniger schlimmen Blessuren, welche sie in den letzten 10 Tagen hoffentlich auskurieren konnten. Tabellenmässig siehts bei beiden Teams ähnlich aus: Beide kämpfen im Strichkampf um Play-off, bzw. Play-in Plätze, wobei natürlich jeder Sieg gold wert sein kann.