EV Zug
EV Zug
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Bern
SC Bern
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
26
37
61
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
Lausanne HC
27
22
47
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
26
-3
45
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
26
-3
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
ZSC Lions
ZSC Lions
26
14
41
8
EV Zug
EV Zug
25
0
40
9
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
10
EHC Biel
EHC Biel
25
-6
32
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
26
-25
31
12
EHC Kloten
EHC Kloten
26
-17
31
13
SC Bern
SC Bern
25
-15
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
26
-36
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
