Beim EV Zug HC trägt Dominik Kubalik den gelben Helm. Der Tscheche hat bisher 17 Tore erzielt und 14 Assists geliefert. Beim HC Ajoie ist Anttoni Honka der beste Punktesammler. Der Finne hat fünf Tore und 24 Assists auf dem Konto.
In den letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen dem EV Zug und dem HC Ajoie konnten die Zuger drei Siege feiern, während die Jurassier zweimal erfolgreich waren. In der laufenden Saison trafen beide Teams bereits dreimal aufeinander: Am 4. Oktober setzte sich der EV Zug auswärts mit 3:1 durch, beim zweiten Duell am 23. Oktober feierte Zug einen deutlichen 8:3-Heimsieg. Am 29. November gelang dem HC Ajoie dann die Revanche, als man nach einem spannenden Penaltyschiessen mit 3:2 die Oberhand behielt.
Der HC Ajoie ist schwach ins neue Jahr 2026 gestartet. Zum Auftakt mussten die Jurassier vier Niederlagen in Serie hinnehmen, wobei die Ergebnisse häufig knapp ausfielen, Zählbares jedoch kaum heraussprang. Zunächst setzte es eine 3:4-Heimniederlage gegen den SC Bern, gefolgt von einer 2:1-Auswärtsniederlage nach Verlängerung bei den Rapperswil-Jona Lakers. Es folgten zwei weitere Rückschläge vor heimischem Publikum: Gegen die ZSC Lions unterlag Ajoie mit 3:5, wenig später setzte es auch gegen den EHC Biel eine knappe 1:2-Niederlage ab. Trotz der engen Spielverläufe blieb der HC Ajoie lange ohne Erfolgserlebnis. Erst am Mittwoch gelang den Jurassiern der lang ersehnte Befreiungsschlag: Vor eigenem Anhang setzte man sich mit 2:1 nach Penaltyschiessen gegen die SCL Tigers durch und feierte damit den ersten Sieg im Jahr 2026
Beim EV Zug zeigt die Formkurve klar nach unten. Sechs Niederlagen in Serie haben die Zentralschweizer in eine heikle Lage gebracht – und dabei war alles dabei: klare Abreibungen ebenso wie schmerzhafte Niederlagen in der Verlängerung. Besonders bitter war das 0:7 beim Lausanne HC, das die Defensivprobleme schonungslos offenlegte. Auch beim 0:4 in Ambri-Piotta blieb Zug ohne eigenes Tor und verlor deutlich. Dazwischen sammelte der EVZ zwar zwei Punkte in der Overtime – beim 1:2 zu Hause gegen Kloten sowie beim 2:3 in Fribourg – doch diese Achtungserfolge konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Zuletzt setzte es gegen die ZSC Lions eine weitere knappe, 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung sowie eine 2:3 Niederlage gegen den HC Lugano. Auffällig ist die Mischung aus fehlender Durchschlagskraft und mangelnder Stabilität in den entscheidenden Momenten. Selbst in engen Spielen gelingt es Zug derzeit nicht, den letzten Schritt zu machen. Genau das macht die aktuelle Situation so gefährlich: Die Leistungen sind nicht immer schlecht – die Resultate aber konsequent ungenügend.
Der EV Zug steht unter Zugzwang. Mit 58 Punkten aus 39 Spielen liegt der EVZ nur auf Rang acht und damit ausserhalb der direkten Playoff-Plätze. Will Zug den Anschluss an die Top-6 nicht verlieren, sind Punkte gegen das Schlusslicht Pflicht. Der HC Ajoie reist mit 31 Punkten aus 40 Spielen nach Zug. Damit sind die Jurassier mit Abstand das Schlusslicht der National League. Der Rückstand auf Ambri beträgt 14 Punkte.
Guten Abend und herzlich willkommen zum 40 Spieltag der National League und der Partie zwischen dem EV Zug und dem HC Ajoie. Spielbeginn in der OYM Hall ist um 19:45 Uhr und hier bist du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
39
21
66
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
39
-10
58
9
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
40
-15
51
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
40
-37
46
14
HC Ajoie
40
-60
31