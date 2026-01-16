Formstand EV Zug

Beim EV Zug zeigt die Formkurve klar nach unten. Sechs Niederlagen in Serie haben die Zentralschweizer in eine heikle Lage gebracht – und dabei war alles dabei: klare Abreibungen ebenso wie schmerzhafte Niederlagen in der Verlängerung. Besonders bitter war das 0:7 beim Lausanne HC, das die Defensivprobleme schonungslos offenlegte. Auch beim 0:4 in Ambri-Piotta blieb Zug ohne eigenes Tor und verlor deutlich. Dazwischen sammelte der EVZ zwar zwei Punkte in der Overtime – beim 1:2 zu Hause gegen Kloten sowie beim 2:3 in Fribourg – doch diese Achtungserfolge konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Zuletzt setzte es gegen die ZSC Lions eine weitere knappe, 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung sowie eine 2:3 Niederlage gegen den HC Lugano. Auffällig ist die Mischung aus fehlender Durchschlagskraft und mangelnder Stabilität in den entscheidenden Momenten. Selbst in engen Spielen gelingt es Zug derzeit nicht, den letzten Schritt zu machen. Genau das macht die aktuelle Situation so gefährlich: Die Leistungen sind nicht immer schlecht – die Resultate aber konsequent ungenügend.