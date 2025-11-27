DE
EV Zug
Ab 19:45 Uhr
Vs
Genève-Servette HC
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zug
EV Zug
26
2
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
27
-3
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
