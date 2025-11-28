DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
EHC Kloten
EHC Kloten
Ab 19:45 Uhr
Vs
HC Ajoie
HC Ajoie
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
EHC Kloten - HC Ajoie

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
28
-2
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
EV Zug
EV Zug
27
4
46
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
7
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
27
-3
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
EHC Kloten
EHC Kloten
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        National League
        National League