EHC Kloten
EHC Kloten
Ab 19:45 Uhr
Vs
EV Zug
EV Zug
National League
EHC Kloten - EV Zug

vor 1 Minute

Formstand EV Zug

Die Bilanz der Zuger sieht nach vier Spielen okay aus: 2 Siege, 2 Niederlagen, 8 Punkte. Die Partien gingen gegen Langnau in der Verlängerung respektive gegen Fribourg im Penaltyschiessen verloren. Somit hat der EVZ in allen Matches gepunktet. Während sie gegen die SCL Tigers einen 3:0-Vorsprung hergaben, holten sie gegen die Saanestädter einen 2:4-Rückstand auf. Verteidiger Sklenicka überzeugte am Dienstag mit einem Hattrick und einem Assist. In den ersten beiden Partien erhielen sie nur ein Gegentor, bei den Niederlagen waren es insgesamt neun. Es ist klar, worauf die Zuger einen Fokus setzen sollten.

vor 1 Minute

Formstand EHC Kloten

Die Bilanz der Klotener sieht nach vier Spielen ernüchternd aus: 1 Sieg, 3 Niederlagen, 3 Punkte. Auffällig ist, dass das Erfolgslebnis in der Swiss Arena im einzigen Heimspiel war. Ob das ein gutes Omen für die heutige Partie ist, wird sich zeigen. In allen Partien waren sie nah dran. Besonders die erste Partie ist bitter: Ambri schoss acht Sekunden den Siegestreffer zum 2:1. Die Flughafenstädter tun sich gut daran, mehr Tore zu schiessen. Bei den drei Niederlagen waren es insgesamt fünf Tore – gleich viel wie beim Sieg gegen die Lakers.

vor 1 Minute

Direktduelle

Die Klotener dürften sich gerne an die letzte Direktbegegnung Ende Februar gegen die Zuger erinnern. 30 Sekunden vor Schluss schoss Keijo Weibel in Unterzahl das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg trotz 0:2-Rückstand. Bei allen vier Direktduellen setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch und dreimal gab es einen 3:2-Erfolg. Der einzig klare Sieg fuhren die Kolinstädter Ende November ein mit einem 5:0. Für den letzten Auswärtserfolg der Zuger muss man zwei Jahre zurückspulen mit 1:4-Entstand.

vor 1 Minute

Ausgangslage

Beide Teams sind von Verletzungshexe eingeholt worden. Bei Kloten hat sich Torhüter Ludovic Waeber am Samstag gegen Genf an der Schulter. Es wird von einer Ausfalldauer von zwei bis drei Monaten gerechnet. Für den 20-jährigen Stürmer Simon Meier ist die Saison gelaufen aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung. Bei Zug fallen gleich drei Stammverteidiger mehrere Wochen verletzt aus: Elia Riva und Dominik Schlumpf (beide Oberkörper) sowie Lukas Bengtsson (Fuss). Deswegen haben die Kolinstädter die achte Importlizenz eingelöst und den kanadischen Verteidiger Jesse Graham vorerst bis Ende November verpflichtet. Beide Mannschaften wollen heute ihre Negativserie von zwei Niederlagen in Folge beenden und auf die Erfolgsspur zurückkehren. Wer kann trotz gewichtiger Ausfälle performen?

vor 1 Minute

Begrüssung

Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfans! Heute treffen in der National League der EHC Kloten und der EV Zug aufeinander. Einwurf der Scheibe ist um 19:45 Uhr in der Swiss Arena. Vorab erfahrt ihr Wissenswertes über beide Mannschaften und seid ab Spielbeginn live dabei. Viel Spass und gutes Mitfiebern!

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-7
10
3
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
4
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
6
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
7
EV Zug
EV Zug
4
2
8
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
1
7
9
SC Bern
SC Bern
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Biel
EHC Biel
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
