Formstand EHC Kloten

Die Bilanz der Klotener sieht nach vier Spielen ernüchternd aus: 1 Sieg, 3 Niederlagen, 3 Punkte. Auffällig ist, dass das Erfolgslebnis in der Swiss Arena im einzigen Heimspiel war. Ob das ein gutes Omen für die heutige Partie ist, wird sich zeigen. In allen Partien waren sie nah dran. Besonders die erste Partie ist bitter: Ambri schoss acht Sekunden den Siegestreffer zum 2:1. Die Flughafenstädter tun sich gut daran, mehr Tore zu schiessen. Bei den drei Niederlagen waren es insgesamt fünf Tore – gleich viel wie beim Sieg gegen die Lakers.

