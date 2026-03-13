Aleksi Peltonen bleibt bis 2027 beim HC Lugano, der Vertrag des Stürmers wird verlängert. Zudem kehrt mit Harijs Cjunskis ein Nachwuchsspieler zu den Tessinern zurück.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der HC Lugano verlängert den Vertrag mit Aleksi Peltonen (27). Wie die Tessiner am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung vermelden, läuft das Arbeitspapier des Stürmers neu bis zum Ende der Saison 2026/27. Der Finne mit Schweizer Lizenz stiess während der Saison 2024/25 vom HC Davos zu den Luganesi, wo auch sein Zwillingsbruder Jesper unter Vertrag steht.

Seit seinem Start in Lugano hat sich Peltonen «kontinuierlich gesteigert und konnte in den letzten Monaten seine unermüdliche Arbeit für die Mannschaft auch mit einer guten offensiven Produktion verbinden», schreibt der HC Lugano. In dieser Saison gelangen ihm fünf Tore und sechs Assists.

Alter Bekannter unterschreibt Dreijahresvertrag

Gleichzeitig gibt der HC Lugano bekannt, dass Harijs Cjunskis (19) einen Dreijahresvertrag unterschreibt. Der Verteidiger wurde in Lettland geboren, durchlief aber die Nachwuchsstationen in Lugano. 2024 wechselte er nach Nordamerika, wo er zuletzt in der laufenden Saison für die Brooks Bandits in der kanadischen Juniorenliga BCHL auf dem Eis stand und in 34 Spielen 15 Punkte erzielte.

«Harijs ist ein Verteidiger mit gutem Potenzial. Nach zwei Jahren Erfahrung in Kanada ist er bereit, nach Lugano zurückzukehren und um einen Platz im Team zu kämpfen. Er bringt gute körperliche Voraussetzungen und ein solides Skating mit. Es wird interessant sein, seine Entwicklung zu verfolgen», äussert sich Lugano-Sportchef Janick Steinmann zur gewonnenen Verstärkung.

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