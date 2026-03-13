Der HC Lugano verlängert den Vertrag mit Aleksi Peltonen (27). Wie die Tessiner am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung vermelden, läuft das Arbeitspapier des Stürmers neu bis zum Ende der Saison 2026/27. Der Finne mit Schweizer Lizenz stiess während der Saison 2024/25 vom HC Davos zu den Luganesi, wo auch sein Zwillingsbruder Jesper unter Vertrag steht.
Seit seinem Start in Lugano hat sich Peltonen «kontinuierlich gesteigert und konnte in den letzten Monaten seine unermüdliche Arbeit für die Mannschaft auch mit einer guten offensiven Produktion verbinden», schreibt der HC Lugano. In dieser Saison gelangen ihm fünf Tore und sechs Assists.
Alter Bekannter unterschreibt Dreijahresvertrag
Gleichzeitig gibt der HC Lugano bekannt, dass Harijs Cjunskis (19) einen Dreijahresvertrag unterschreibt. Der Verteidiger wurde in Lettland geboren, durchlief aber die Nachwuchsstationen in Lugano. 2024 wechselte er nach Nordamerika, wo er zuletzt in der laufenden Saison für die Brooks Bandits in der kanadischen Juniorenliga BCHL auf dem Eis stand und in 34 Spielen 15 Punkte erzielte.
«Harijs ist ein Verteidiger mit gutem Potenzial. Nach zwei Jahren Erfahrung in Kanada ist er bereit, nach Lugano zurückzukehren und um einen Platz im Team zu kämpfen. Er bringt gute körperliche Voraussetzungen und ein solides Skating mit. Es wird interessant sein, seine Entwicklung zu verfolgen», äussert sich Lugano-Sportchef Janick Steinmann zur gewonnenen Verstärkung.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42