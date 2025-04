Nach Zweikampf Scheibe verschwindet unter der Bande

In diesem Duell an der Bande zwischen Dean Kukan und Ken Jäger gibt es keinen Sieger. Plötzlich öffnet sich eine Lücke in der Bande, in der sich die Scheibe verabschiedet.

Publiziert: 10:00 Uhr | Aktualisiert: 10:33 Uhr