SCB-Trainer Jussi Tapola zeigt dem Schiri den Vogel. Foto: Screenshot MySports

Marcel Allemann Reporter Eishockey

In der 24. Minute muss SCB-Youngster Louis Füllemann mit einem Restausschluss unter die Dusche. Der 20-Jährige lässt sich einen Check gegen den Kopf gegen Zug-Stürmer Andreas Wingerli zu Schulden kommen. Gar kein Verständnis für dieses Verdikt hat SCB-Trainer Jussi Tapola. Er zeigt dem Schiri den Vogel!

Gestenreich deutet er zudem einen Crosscheck gegen den Kopf an. Er dürfte damit eine Szene in der 4. Minute gemeint haben, als Jan Kovar in diesem hitzigen Spiel Tristan Scherwey mit dem Stock am Kopf bearbeitete. Kovar hatte viel Glück, kam mit einer Zweiminutenstrafe davon. Genauso wie Scherwey, der zur Selbstjustiz griff und auf Kovar einprügelte. Im Video kannst du dir die beiden feurigen Szenen ansehen. Eishockey gespielt wurde übrigens auch noch. Mit dem besseren Ende für Zug – durch einen klaren 5:1-Sieg.

Nach Spielschluss erhält auch Scherwey eine Spieldisziplinarstrafe aufgebrummt – unsportliches Verhalten gegenüber den Schiris.

1:00 Kurze Zündschnur des Berners: Scherwey schlägt Kovar bereits nach vier Minuten zu Boden

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos