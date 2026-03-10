DE
Nach diesem Knie-Check muss Müller duschen gehen
1:31
Nach diesem Knie-Check muss Müller duschen gehen

Nach Knie-Check
Ambris Müller bleibt zum Playout-Auftakt gesperrt

Ambri muss zum Auftakt der Playout-Serie gegen Ajoie auf Center Miles Müller verzichten. Der Stürmer wird für ein Vergehen an SCB-Stürmer Vermin für zwei Spiele gesperrt.
Publiziert: vor 40 Minuten
Miles Müller (r.) wird für seinen Check im Spiel gegen den SCB gesperrt.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Miles Müller (21) wird das erste Spiel der Playout-Serie gegen Ajoie (Auftakt am 21. März) wegen einer Sperre verpassen. Der Center des HC Ambri-Piotta wird von der Liga wegen eines Checks gegen das Knie von Joël Vermin für zwei Spiele gesperrt und mit einem Betrag von 2300 Franken gebüsst.

Weil Müller die erste Sperre im letzten Spiel der Regular Season abgesessen hat, wird er den Leventinern ab Spiel 2 der Playout-Serie wieder zur Verfügung stehen. Müller hat für Ambri in 50 Quali-Spielen acht Tore erzielt und zehn weitere vorbereitet.

Alle Storys zu Ambri-Piotta
Alle Storys zur National League
