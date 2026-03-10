Ambri muss zum Auftakt der Playout-Serie gegen Ajoie auf Center Miles Müller verzichten. Der Stürmer wird für ein Vergehen an SCB-Stürmer Vermin für zwei Spiele gesperrt.

Miles Müller (21) wird das erste Spiel der Playout-Serie gegen Ajoie (Auftakt am 21. März) wegen einer Sperre verpassen. Der Center des HC Ambri-Piotta wird von der Liga wegen eines Checks gegen das Knie von Joël Vermin für zwei Spiele gesperrt und mit einem Betrag von 2300 Franken gebüsst.

Weil Müller die erste Sperre im letzten Spiel der Regular Season abgesessen hat, wird er den Leventinern ab Spiel 2 der Playout-Serie wieder zur Verfügung stehen. Müller hat für Ambri in 50 Quali-Spielen acht Tore erzielt und zehn weitere vorbereitet.

Noch näher dran an Ambri-Piotta Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen