Bereits seit Ende Dezember ist klar, dass Cédric Aeschbach in der kommenden Saison für Biel auflaufen wird. Nun stösst er schon früher ins Seeland: Nach dem Aus seines EHC Basel in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League verstärkt der 23-jährige Verteidiger die Seeländer bis Saisonende leihweise. Schon am letzten Spieltag der National League am Montagabend gegen Davos wird er dem Team von Christian Dubé zur Verfügung stehen.
Auch Ajoie erhält für die Playout-Spiele gegen Ambri und die allfällige Ligaqualifikation im Anschluss einen neuen Spieler – wobei Stürmer Elvis Schläpfer eigentlich bei den Jurassiern unter Vertrag steht und seit Oktober nach Basel ausgeliehen ist. Eine Rückkehr zu seinem Stammklub ist für den 24-Jährigen aber jederzeit möglich gewesen und wird nun in der für Ajoie besonders wichtigen Saisonphase vollzogen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
51
68
114
2
HC Fribourg-Gottéron
51
45
97
3
Genève-Servette HC
51
8
88
4
ZSC Lions
51
30
88
5
HC Lugano
51
27
86
6
Lausanne HC
51
19
84
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
51
-8
78
8
EV Zug
51
-16
75
9
SC Bern
51
-9
68
10
EHC Biel
51
-19
67
11
SCL Tigers
51
-5
64
12
EHC Kloten
51
-19
63
13
HC Ambri-Piotta
51
-45
59
14
HC Ajoie
51
-76
40