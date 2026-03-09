DE
FR
Abonnieren

Nach Basler Playoff-Out
Biel und Ajoie verstärken sich mit Swiss-League-Spielern

Vor dem letzten Spieltag der National League wechseln zwei Spieler des EHC Basel in die National League: Cédric Aeschbach stösst vorzeitig zu Biel, während Elvis Schläpfer zu seinem Stammklub zurückkehrt.
Publiziert: 16:50 Uhr
Kommentieren
1/2
Cédric Aeschbach wird früher als gedacht für den EHC Biel auflaufen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Bereits seit Ende Dezember ist klar, dass Cédric Aeschbach in der kommenden Saison für Biel auflaufen wird. Nun stösst er schon früher ins Seeland: Nach dem Aus seines EHC Basel in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League verstärkt der 23-jährige Verteidiger die Seeländer bis Saisonende leihweise. Schon am letzten Spieltag der National League am Montagabend gegen Davos wird er dem Team von Christian Dubé zur Verfügung stehen.

Auch Ajoie erhält für die Playout-Spiele gegen Ambri und die allfällige Ligaqualifikation im Anschluss einen neuen Spieler – wobei Stürmer Elvis Schläpfer eigentlich bei den Jurassiern unter Vertrag steht und seit Oktober nach Basel ausgeliehen ist. Eine Rückkehr zu seinem Stammklub ist für den 24-Jährigen aber jederzeit möglich gewesen und wird nun in der für Ajoie besonders wichtigen Saisonphase vollzogen.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
51
68
114
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
51
45
97
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
51
8
88
4
ZSC Lions
ZSC Lions
51
30
88
5
HC Lugano
HC Lugano
51
27
86
6
Lausanne HC
Lausanne HC
51
19
84
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
51
-8
78
8
EV Zug
EV Zug
51
-16
75
9
SC Bern
SC Bern
51
-9
68
10
EHC Biel
EHC Biel
51
-19
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
51
-5
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
51
-19
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
51
-45
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
51
-76
40
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        EHC Biel
        EHC Biel
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        National League
        National League