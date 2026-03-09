Vor dem letzten Spieltag der National League wechseln zwei Spieler des EHC Basel in die National League: Cédric Aeschbach stösst vorzeitig zu Biel, während Elvis Schläpfer zu seinem Stammklub zurückkehrt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bereits seit Ende Dezember ist klar, dass Cédric Aeschbach in der kommenden Saison für Biel auflaufen wird. Nun stösst er schon früher ins Seeland: Nach dem Aus seines EHC Basel in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League verstärkt der 23-jährige Verteidiger die Seeländer bis Saisonende leihweise. Schon am letzten Spieltag der National League am Montagabend gegen Davos wird er dem Team von Christian Dubé zur Verfügung stehen.

Auch Ajoie erhält für die Playout-Spiele gegen Ambri und die allfällige Ligaqualifikation im Anschluss einen neuen Spieler – wobei Stürmer Elvis Schläpfer eigentlich bei den Jurassiern unter Vertrag steht und seit Oktober nach Basel ausgeliehen ist. Eine Rückkehr zu seinem Stammklub ist für den 24-Jährigen aber jederzeit möglich gewesen und wird nun in der für Ajoie besonders wichtigen Saisonphase vollzogen.