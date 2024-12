Nach 9 Jahren Ausland Nicolas Müller: Biels 25-jähriger Rookie

Mit knapp 16 Jahren ging Nicolas Müller nach Schweden in die Juniorenliga. Danach wechselte er in die US-amerikanische College-Liga NCAA an der Michigan State University. Nach neun Jahren ist der Baselbieter zurück in der Schweiz und spielt erstmals gegen Erwachsene.