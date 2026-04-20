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Mysports-Experte Chatelain
«Fribourg fehlen die Powerplay-Tore»

Davos gewinnt 3:1. MySports-Experte Chatelain spricht über fehlendes Abschlussglück bei Fribourg und die Powerplay-Probleme.
Publiziert: 20.04.2026 um vor 57 Minuten
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