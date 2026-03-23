Moy liebt Rappis Playoff-Hockey «Das war ein Sieg des Charakters»

Die Lakers gewinnen auch Spiel 2 gegen Fribourg-Gottéron und stellen in der Serie auf 2:0. Torschütze Tyler Moy ist mit der Charakterstärke seiner Mannschaft zufrieden und betont, dass man immer einen Weg fände, die Spiele zu gewinnen.