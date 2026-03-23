Die Lakers gewinnen auch Spiel 2 gegen Fribourg-Gottéron und stellen in der Serie auf 2:0. Torschütze Tyler Moy ist mit der Charakterstärke seiner Mannschaft zufrieden und betont, dass man immer einen Weg fände, die Spiele zu gewinnen.
Publiziert: 18:53 Uhr
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