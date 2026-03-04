DE
Mitten im Kampf gegen Playouts
Ambri-Stürmer muss einige Wochen pausieren

Dominic Zwerger hat für Ambri-Piotta in dieser Saison noch kein Spiel verpasst – bis jetzt: Der österreichische Stürmer verpasst den Rest der Qualifikation wegen einer Verletzung am Oberkörper.
Publiziert: 10:48 Uhr
Dominic Zwerger wird Ambri-Piotta für einige Wochen fehlen.
Foto: keystone-sda.ch
Wenn Ambri am Donnerstag zum Kellerduell zu Ajoie reist, wird ein Stammspieler nicht dabei sein: Dominik Zwerger fällt wegen einer nicht näher genannten Verletzung am Oberkörper aus, wie die Leventiner in einer Mitteilung schreiben. Demnach muss der 29-Jährige, der in dieser Saison alle 49 Liga-Spiele bestritten hat, zwei bis drei Wochen lang aussetzen.

Für Ambri kommt der Ausfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Der Tabellen-13. der National League kämpft noch gegen den Gang in die Playouts, muss dafür in den letzten drei Spielen aber sieben Punkte aufholen. Sollte dieser nicht mehr vermieden werden können, ist Zwerger auch für die ersten Spiele in der Serie gegen Ajoie fraglich – los gehts in zweieinhalb Wochen.

