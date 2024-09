Auch in der Saison 2024/25 gibt es wieder die beliebte MySports Dok-Serie Inside Plus auf Blick zu sehen. Hauptdarsteller der neusten Folge sind ZSC-Meisterspieler und Ex-NHL-Star Yannick Weber und seine Frau Kayla.

15 Jahre seines Lebens hat Yannick Weber in Nordamerika verbracht. Das sportliche Glück hat der frühere NHL-Verteidiger nun aber in Zürich gefunden. Inside plus taucht in seinen ZSC-Kosmos ein und spricht mit Webers kanadischen Frau Kayla über die private Zukunft.