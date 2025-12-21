DE
FR
Abonnieren

Match gegen Rapperswil
EVZ-Trainer Liniger spricht lachend mit Spielern

Der Trainer der EV Zug, Michael Liniger spricht lachend mit seinen Spielern.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
Eishockey aktuell
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen