Marti im Interview «Können die Jungs schon noch laufen lassen»

Im zweiten Finalspiel hält Lausanne mit. Doch die ZSC Lions bestätigen das Break und gehen 2:0 in der Serie in Führung. In der Overtime trifft der letztjährige Meisterschütze Jesper Frödén zum 3:2.

Publiziert: 17.04.2025 um vor 50 Minuten