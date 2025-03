Marjamäki zieht erste Bilanz «Drittes Drittel als kleines Bild der gesamten Saison»

Der EHC Kloten scheitert nach der 2:5-Niederlage am Freitagabend in der Serie mit 1:4 an den ZSC Lions. Trainer Lauri Marjamäki kann der Saison trotzdem viel Positives abgewinnen.