Pestoni erzielt historischen Ambri-Treffer

Inti Pestoni trifft in der achten National-League-Runde zum ersten Mal in dieser Saison und schreibt zugleich Ambri-Geschichte. Der Stürmer erwischt mit seinem präzisen Schuss ins hohe Eck Servette-Goalie Robert Mayer.

Inti Pestoni (M.) schreibt am Freitag Ambri-Geschichte. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Auch am Freitag rückt Inti Pestoni (33) in den Fokus: Drei Tage nach seinem 500. Spiel im Ambri-Dress (als er unabsichtlich Schiedsrichter Micha Hebeisen über den Haufen fuhr) erzielt er im Spiel gegen Genf-Servette das zwischenzeitliche 1:1. Dieses wird in der Gottardo Arena besonders gefeiert. Denn: Pestonis Treffer ist gleichbedeutend mit dem 10'000. Goal in der Klub-Geschichte der Leventiner. Am Ende siegt Ambri 5:4 nach Verlängerung.

Pestoni bestritt in der Saison 2009/10 sein erstes Spiel für die erste Mannschaft Ambris. Nach Abstechern bei den ZSC Lions, Davos und Bern kehrte der verlorene Sohn 2021 zu seinem Jugend-Klub zurück.