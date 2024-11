Lugano ausser Rand und Band

Ein krasser Fehlpass: Carl Dahlström bringt Lugano in die Bredouille. Foto: Pius Koller

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Dahlström hat in dieser Szene in der 27. Minute alle Zeit der Welt, schaut sich die möglichen Optionen an. Und entscheidet sich dann dafür, den Puck in Richtung von Kloten-Topskorer Miro Aaltonen zu schiessen. Dieser bedankt sich artig für das Geschenk, nimmt den Puck aus der Luft an, legt ihn sich vor und hat keine Mühe, Lugano-Goalie Niklas Schlegel zu bezwingen.

Lugano steckt in der Krise, hat sechs der letzten sieben Spiele verloren und sitzt im Tabellenkeller fest. Dabei meinte es Kloten an diesem Samstagabend gut mit den Südtessinern. Insbesondere Goalie Ludovic Waeber. Ein Bock von ihm ermöglichte Luganos Marco Müller die frühe Führung und auch beim 2:1 durch Michael Joly sieht er nicht gut aus. Doch danach stellt Lugano den Betrieb kurzzeitig ein und kassiert in 11 Minuten vier Tore. Die Partie ist gelaufen.