Ambri verlängert mit einem Stürmer und holt zwei neue

Der HC Ambri-Piotta verlängert den Vertrag mit Michael Joly und holt zwei neue Stürmer in die eigenen Reihen. Nate Schnarr kommt aus Köln, Roby Järventie aus der AHL.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Offensive von Ambri-Piotta bekommt Verstärkung. Die Stürmer Nate Schnarr (27) und Roby Järventie (23) stossen zu den Leventinern, sie haben beide einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 unterschrieben.

Der Kanadier Schnarr, der 2017 in der 3. Runde des NHL-Drafts von den Arizona Coyotes ausgewählt wurde, kommt von den Kölner Haien. Dort sammelte er 44 Skorerpunkte. Der finnische Angreifer Järventie hat in dieser Saison drei NHL-Spiele für die Edmonton Oilers absolviert, ging sonst aber vor allem für das AHL-Team Bakersfield Condors auf Torejagd. In total 64 Partien war er an 49 Toren beteiligt (23 Treffer, 26 Assists).

Dazu gibt der National-League-Klub bekannt, den Vertrag mit Michael Joly bis 2028 verlängert zu haben. Der Kanadier wechselte auf die abgelaufene Saison hin von Lugano zu Ambri und mauserte sich sogleich zum Topskorer (40 Punkte in 52 Spielen). «Man ist überzeugt, die passenden Profile gewählt zu haben, um den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und eine solide Basis für die Zukunft zu schaffen», schreiben die Leventiner über die Verpflichtungen und die Joly-Verlängerung.

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