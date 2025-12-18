Théo Rochette zeigte im Powerplay seine Klasse, blieb aber bei 5-gegen-5 international zu wenig präsent. Es fehlt ihm an Härte und Durchsetzungsvermögen. Trotz Talent nutzte er seine Chance nicht und verpasste damit das Nationalkader für Olympia.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.