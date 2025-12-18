Lausanne-Star verpasst Nati «Rochette muss Härte lernen!»

Théo Rochette zeigte im Powerplay seine Klasse, blieb aber bei 5-gegen-5 international zu wenig präsent. Es fehlt ihm an Härte und Durchsetzungsvermögen. Trotz Talent nutzte er seine Chance nicht und verpasste damit das Nationalkader für Olympia.