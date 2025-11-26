DE
FR
Abonnieren

Lausanne – SCL Tigers 6:4
Dritter Brännström-Streich entscheidet die Partie

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne – SCL Tigers (6:4).
Publiziert: vor 50 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zug
EV Zug
26
2
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
27
-3
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen