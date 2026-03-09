DE
Lausanne – Ajoie 2:3 n.P.
Ajoie schockt Lausanne im Penaltyschiessen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – HC Ajoie (2:3 n.P.).
Publiziert: 09.03.2026 um 22:57 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 9. März
