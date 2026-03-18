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National League: Lakers-Goalie Nyffeler zum Sieg gegen SCB
Lakers-Goalie Nyffeler
«Wir haben zwei sensationelle Spiele gemacht»
Die SC Rapperswil-Jona Lakers feiern einen 4:0-Triumph und ziehen mit Gesamtscore 6:1 ins Playoff-Viertelfinale ein.
Publiziert: 18.03.2026 um 23:26 Uhr
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SC Rapperswil-Jona Lakers
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