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Lakers-Goalie Nyffeler
«Wir haben zwei sensationelle Spiele gemacht»

Die SC Rapperswil-Jona Lakers feiern einen 4:0-Triumph und ziehen mit Gesamtscore 6:1 ins Playoff-Viertelfinale ein.
Publiziert: 18.03.2026 um 23:26 Uhr
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