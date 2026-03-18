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National League
National League: Hier hält Lakers-Lammer Häman Aktells Stock
Kurz vor dem 2:0
Hier hält Lammer Häman Aktells Stock Copy
SCRJ-Lakers-Spieler Dominic Lammer hält kurz vor dem 2:0 für Rapperswil den Stock von SCB-Spieler Häman Aktell.
Publiziert: vor 42 Minuten
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