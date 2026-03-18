DE
FR
Abonnieren

Kurz vor dem 2:0
Hier hält Lammer Häman Aktells Stock Copy

SCRJ-Lakers-Spieler Dominic Lammer hält kurz vor dem 2:0 für Rapperswil den Stock von SCB-Spieler Häman Aktell.
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
SC Bern
SC Bern
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen