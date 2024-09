Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist die 33. Minute im Spiel der ZSC Lions gegen Ambri. Und es ist der Moment, als ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer einen Pass spielen will. Der aber nicht ankommt, sondern am Schlittschuh von Ambris Dominic Zwerger hängenbleibt. Und dann wird es kurlig. Der Puck nimmt Fahrt auf, wird zur unberechenbaren Bogenlampe und schlägt hinter Ambri-Goalie Gilles Senn ein. Es ist der 2:2-Ausgleich.

0:43 ZSC-Rohrer über kurioses Tor: «Ich wusste gar nicht, dass die Scheibe ins Tor ging»

Als der offizielle Torschütze Rohrer dann drei Minuten später erneut trifft und die Partie komplett dreht, muss er sich fühlen, als wäre für ihn Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Doch Ambri schlägt zurück, geht mit 4:3 in Führung und kämpft sich letztlich in die Verlängerung. Auch dank Senn und seinen Glanztaten. Den Schlusspunkt setzt in dieser wilden Partie aber Denis Malgin mit seinem Tor für den ZSC zum 5:4 in der Verlängerung.

1:33 Scheibe wohl knapp nicht drin: Senn zeigt gegen den ZSC eine Mega-Parade