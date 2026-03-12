DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: EVZ-Künzle nach Sieg gegen die Lakers
EVZ-Künzle nach Sieg
«Haben uns ein Polster erarbeitet»
Künzle spricht nach dem Sieg über die Lakers über das Spiel.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Play-In-Highlights vom 12. März
5:28
Biel – Bern 4:3
Sever und Sallinen tanzen SCB-Hintermannschaft aus
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen