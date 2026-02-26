Fribourg Gottéron verstärkt sich im Hinblick auf das Saisonende mit einem zusätzlichen Ausländer: Aus Finnland kommt Verteidiger Juuso Arola.

Grégory Beaud Journalist

Fribourg-Gottéron hat beschlossen, seine zehnte und letzte ausländische Lizenz im Hinblick auf das Ende der Qualifikation und den Playoff-Start zu aktivieren: Die Drachen haben sich mit einem zusätzlichen Verteidiger verstärkt. Von Jukurit aus der höchsten finnischen Liga kommt Juuso Arola. Mit 29 Punkten in 45 Spielen ist der 26-jährige Finne der siebtbeste Skorer unter den Verteidigern.

Kürzlich gab Sportdirektor Gerd Zenhäusern an, dass er auf dem Markt auf der Suche nach einem zusätzlichen Ausländer sei. Der Oberwalliser war sich jedoch nicht sicher, ob er eine defensive Versicherung oder einen Angreifer engagieren sollte. Nun hat er sich für die erste Option entschieden. «Es ist wichtig, qualitative Lösungen für die Playoffs zu haben», kommentiert er auf den offiziellen Kanälen des Vereins, «Arola ist ein zuverlässiger Verteidiger mit offensiven Fähigkeiten.»

Mit der neuen Verstärkung hat Fribourg Gottéron nun ein vollständiges Ausländerkontingent. Juuso Arola ist neben dem US-Amerikaner Michael Kapla und dem Schweden Patrik Nemeth der dritte Verteidiger. Im Angriff kann Trainer Roger Rönnberg auf Lukas Wallmark, Henrik Borgström, Jacob De La Rose, Kyle Rau und Ty Rattie zurückgreifen. Der verletzte Marcus Sörensen steht seinem Trainer derzeit nicht zur Verfügung. Es wird erwartet, dass er noch einige Zeit fehlen wird.

Der Schwede Daniel Ljunggren vom HC Thurgau könnte ebenfalls in die BCF-Arena kommen, sobald er aus den Playoffs der zweitklassigen Swiss League ausscheidet. Seine Lizenz wurde bereits im vergangenen Dezember aktiviert, als er zu Freiburg stiess, um dort einige Spiele zu bestreiten.

