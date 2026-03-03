Ambri-Piotta trennt sich per sofort von seinem Topskorer

Chris DiDomenico ist nicht länger Spieler von Ambri-Piotta. Die Wege von Klub und Spieler trennen sich per sofort.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta trennt sich mit sofortiger Wirkung von Topskorer Chris DiDomenico (37). Dies teilt der Tessiner Klub in einer Medienmitteilung am Dienstag mit. Der Verein fokussiere sich demnach auf eine «weiss-blaue sportliche DNA mit dem Ziel, eine geschlossene Mannschaft zu festigen. In einem Umfeld, das eine vollständige Übereinstimmung der Zielsetzungen erfordert, hielten es beide Parteien daher für richtig, eine einvernehmliche Trennung zu vollziehen.»

DiDomenico verfügte noch über einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Die Leventiner werden ihre nächsten drei Partien sowie ein mögliches Play-out-Szenario ohne den Kanadier bestreiten. «DiDo» absolvierte für die Tessiner während zwei Jahren 86 Spiele und erzielte dabei 87 Skorerpunkte.

