Kloten-Meyer nach Derby-Pleite
«So zu verlieren ist inakzeptabel»

Der EHC Kloten verliert nach späten Toren das Zürcher Derby gegen die ZSC Lions mit 2:4. Damit drohen für die Klotener die Playouts.
Publiziert: vor 25 Minuten
