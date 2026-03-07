Kloten hilft nur noch beten

Um noch in die Play-Ins zu kommen, braucht Kloten ein Wunder. Doch in der Sportgeschichte gab es schon manche irre Wende und Fälle von «Wenn sich zwei streiten, lacht der Dritte.»

In den letzten Jahren gab es im Wintersport viele «lachende Dritte»

In den letzten Jahren gab es im Wintersport viele «lachende Dritte»

Aber auch in der F1 wie beim GP von Österreich 2024, als George Russell den Sieg erbte.

Will der EHC Kloten noch die Play-Ins erreichen, darf sich die Mannschaft von Lauri Marjamäki (48) in den verbleibenden Spielen daheim gegen Lugano und in Genf keinen Punktverlust mehr erlauben. Doch damit ist es nicht getan. Die Flieger brauchen Hilfe – von den direkten Konkurrenten. Nur wenn es beim Strich-Knüller Biel – SCL Tigers nach 60 Minuten unentschieden steht, darf Kloten noch weiterhoffen. Die beiden Klubs dürfen dann auch in der letzten Runde keinen Punkt mehr machen.

Die letzten 2 Runden Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

Die Lage ist schwierig für Kloten, aber nicht ganz hoffnungslos. Denn in der Welt des Sports gibt es Beispiele, die den Flughafenstädtern Mut machen können.

Wir beginnen beim Skicross, der dafür prädestiniert ist, dass sich regelmässig ein Dritter freuen kann, wenn zwei sich streiten. Dies erlebte auch der Schweizer Armin Niederer beim Olympia-Viertelfinal 2014 in Sotschi. Während sich die Konkurrenten beim Kampf um die Halbfinal-Plätze gegenseitig aus dem Weg räumten, fuhr der Bündner dahinter seelenruhig als Erster ins Ziel. Im Halbfinal war seine Glückssträhne jedoch vorbei.

An den jüngsten Olympischen Spielen im Februar war der Deutsche Skicrosser Tim Hronek der Pechvogel, weil er im Halbfinal vom Schweizer Ryan Regez mit dem Arm zurückgehalten und um seine Medaillenchance gebracht wurde. Am letzten Wochenende, beim Weltcup im serbischen Kopaonik, erhielt er Wiedergutmachung. Obwohl Hronek im Final von der Strecke abkam und zunächst als DNF (did not finish) auf der Rangliste geführt wurde, bekam er im Nachgang seinen ersten Weltcupsieg zugesprochen. Der ursprüngliche Gewinner Reece Howden (Ka) wurde disqualifiziert, weil er im Kampf um den Sieg mit Florian Wilmsmann (De) durch unlautere Mittel dafür verantwortlich war, dass alle Konkurrenten abflogen.

Nicht mit einer Gegnerin aus Fleisch und Blut, sondern mit dem Luftwiderstand kämpfte die Amerikanerin Lindsey Jacobellis auf dem Weg zum sicheren Olympiasieg im Snowboardcross 2006. Sie hatte einen derart riesigen Vorsprung herausgefahren, dass sie sich genötigt sah, beim letzten Sprung eine Showeinlage einzubauen. Das ging schief, Jacobellis stürzte und nachdem sie sich eben wieder hochgerappelt hatte, fuhr die Schweizerin Tanja Frieden an ihr vorbei und holte sich ihren legendären «Gold-Plämpu».

Plötzlich war die Bahn frei für Bradbury frei

Zum lachenden Dritten wurde an der Langlauf-WM 2017 im Sprint der Italiener Federico Pellegrino. Die Flucht nach vorne des russischen Favoriten Sergej Ustjugow schlug fehl, kurz vor dem Ziel kamen das norwegische Ausnahmetalent Johannes Hösflot Kläbo, damals gerade 20 Jahre alt, und Pellegrino wieder heran. Während sich die beiden Stars belagerten, zog Pellegrino an, enteilte und holte sich in Lahti (Fi) völlig überraschend Gold.

0:52 «Follow my Team» im Hockey: «Jetzt kann man alles über seine Mannschaft erfahren»

Sich belauern, kann im Sport schon mal schief gehen. Dies sollten sich vor ihrem Knaller-Duell auch Biel und die SCL Tigers vor Augen führen. Und davon kann mit Marc Hirschi auch ein anderer Berner ein Liedchen singen. Während der mit einer Topform auftrumpfende Hirschi und Belgiens Radstar Wout van Aert sich gegenseitig in Schach hielten, nutzte der Franzose Julian Alaphilippe dies für eine Solo-Attacke und wurde 2020 in Imola Strassen-Weltmeister. Van Aert blieb Silber, Hirschi Bronze.

Wie gemacht für irre Wendungen ist auch Shorttrack. Legendär ist das Beispiel der Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002, als der Australier Steven Bradbury über 1000 Meter zurücklag und davon profitierte, dass der führende Chinese Li Jajun in der Schlusskurve stürzte und mit ihm auch seine drei Verfolger zu Fall kamen und der verblüffte Bradbury Gold erbte.

Auch in der Formel 1 kann es vorkommen, dass sich zwei Fahrer an der Spitze gegenseitig aus dem Rennen nehmen – und ein Dritter profitiert. So wie beim Grossen Preis von Österreich 2024, als George Russell den Sieg erbte, weil Lando Norris und Max Verstappen kollidierten.

Oder drei Jahre davor, als sich WM-Leader Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton beim GP von Italien abschossen und beide im Kiesbett landeten. Der lachende Dritte war damals der Australier Daniel Ricciardo, der McLaren nach neun Jahren den ersten GP-Sieg sicherte.

