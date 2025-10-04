DE
National League: Die Verletzung von Suomela gegen Weber
«Keine Absicht, einfach unglücklich»
Suomela verletzt sich nach Aktion gegen Weber
Antti Suomela muss im ersten Drittel gegen die ZSC Lions vom Eis. Nach einer Aktion gegen Weber verletzt sich der Lausanne-Spieler am Knie.
Publiziert: 22:04 Uhr
