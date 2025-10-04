DE
«Keine Absicht, einfach unglücklich»
Suomela verletzt sich nach Aktion gegen Weber

Antti Suomela muss im ersten Drittel gegen die ZSC Lions vom Eis. Nach einer Aktion gegen Weber verletzt sich der Lausanne-Spieler am Knie.
Publiziert: 22:04 Uhr
