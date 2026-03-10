DE
«Jetzt kommt die geile Zeit»
HCD-Verteidiger Frick spricht über die anstehenden Playoffs

Souveräner Abschluss der Quali – die Davoser schlagen Biel 5:2. HCD-Verteidiger Lukas Frick spricht über die kommenden Playoffs.
Publiziert: vor 45 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 9. März
