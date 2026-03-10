DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Davos-Frick spricht über die Playoffs
«Jetzt kommt die geile Zeit»
HCD-Verteidiger Frick spricht über die anstehenden Playoffs
Souveräner Abschluss der Quali – die Davoser schlagen Biel 5:2. HCD-Verteidiger Lukas Frick spricht über die kommenden Playoffs.
Publiziert: vor 45 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 9. März
4:43
Davos – Biel 5:2
Tambellini bodigt Biel mit Doppelpack
3:04
SCRJ Lakers – Ambri-Piotta 6:2
Kurioses Bürgler-Eigentor im Ambri-Powerplay
4:44
SCL Tigers – ZSC Lions 0:2
Meyer-Fehler öffnet dem ZSC die Tür
2:55
Genf-Servette – Kloten 7:0
Granlund schnappt sich die Topskorer-Krone
2:39
HC Lugano – EV Zug 4:1
Lugano-Sanford trifft nach toller Kombination
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Davos
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen