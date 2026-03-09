Der EV Zug hat sich im Hinblick auf die heisse Phase der Saison mit dem Stürmer Livio Truog verstärkt.

Bevor der EV Zug in den Play-Ins auf die SCRJ Lakers trifft, präsentiert der Tabellenachte der National League noch einen Neuzugang: Livio Truog (22) stösst per B-Lizenz für den Rest der Saison zu den Zentralschweizern.

Truog hatte bereits bereits im Dezember zwei Spiele für den EVZ absolviert. Nach dem Playoff-Out des HC Thurgau verstärkt er nun die Zuger Offensive. Und Truog bringt trotz der 1:4--Niederlage in der Viertelfinal-Serie gegen Olten ein gutes Momentum mit: In den fünf Playoff-Spielen sind ihm drei Tore und vier Vorlagen gelungen. Mal schauen, wie viele bis Saisonende beim EV Zug folgen werden.

